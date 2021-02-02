‹ Önceki Haber Ocak ayında en çok salatalığın fiyatı arttı Ocak ayında en çok salatalığın fiyatı arttı Sonraki Haber › TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

Pfizer Kovid-19 aşısından gelir beklentisini açıkladı: 15 milyar dolar

02.02.2021 - 17:07
Pfizer Kovid-19 aşısından gelir beklentisini açıkladı: 15 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Pfizer, Kovid-19 aşısından bu yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Açıklamada, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelirin 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 11,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Şirketin 2020 genelindeki gelirine ilişkin verilerin de yer aldığı açıklamada, Pfizer'ın gelirinin 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artarak 41,9 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

##$HABER_1468012$##

Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısından 2020'nin son çeyreğinde 154 milyon dolarlık satış yaptığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Pfizer'ın 2021 yılı genelinde elde etmesi beklenen gelirin de 59,4 milyar dolar ila 61,4 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.511 Değişim: 1,27% Hacim : 29.788 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.500 02.02.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.505
7,1908 Değişim: 0,06%
Düşük 7,0912 02.02.2021 Yüksek 7,1987
Açılış: 7,1865
8,6519 Değişim: -0,21%
Düşük 8,5692 02.02.2021 Yüksek 8,7084
Açılış: 8,6698
423,90 Değişim: -1,41%
Düşük 421,56 02.02.2021 Yüksek 430,99
Açılış: 429,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.