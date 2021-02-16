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Petrol fiyatları tam gaz yukarı

16.02.2021 - 10:27 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları tam gaz yukarı | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 63,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin ham petrol üretilen eyaletlerinden Teksas'taki kuyu ve rafinerilerinde soğuk hava nedeniyle üretime ara verilmesi etkili oldu.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan ve günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta, ExxonMobil, Total, Valero ve Shell dahil olmak üzere birçok petrol şirketi "benzeri görülmemiş dondurucu soğuk hava" nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

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Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki 2 havalimanını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurması da dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkede arz kaynaklı endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesini sağladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri dün yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine bağlı hava kuvvetlerinin, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına İHA'larla saldırı düzenlediğini ve hedeflerin tam olarak vurulduğunu iddia etmişti.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki de dün sabah yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü iHA'yı imha ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki gelişmelerin küresel ekonomide toparlanma umutlarını güçlendirmesi de fiyatların yükselişini destekledi.

Dünya Sağlık Örgütü dün, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

Brent petrolde teknik olarak 63,59 ile 63,86 dolar aralığının direnç, 63,32 ile 63,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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