  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Petrol 78 dolar seviyesinde
‹ Önceki Haber Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı

Petrol 78 dolar seviyesinde

08.08.2024 - 10:33 | Son Güncelleme :
Petrol 78 dolar seviyesinde | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalarak 78,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,21 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin ekonomilerine ilişkin belirsizlik, petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme kaydetmesiyle son dönemde piyasalarda zemin kazanan talep endişelerinin, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin yol açtığı resesyon korkusuyla güçlenmesi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Fiziki piyasada görülen olası daralma işaretleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerini besliyor.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükseldi.

Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında mücbir sebep nedeniyle üretimin durması da arz endişelerine katkı sağlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) dün yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası'nda ham petrol yükleme işlemlerinin engellendiği, bu durumun ise üretimi ve Zaviye Limanı'ndaki ihracatı durdurduğu kaydedildi.

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin dün yayımlanan verinin dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin sürekliliğine ilişkin iyimserliği artırması da fiyatları destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 79,65 ile 82,55 dolar aralığının direnç, 76,75 ile 73,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.064 Değişim: 0,40% Hacim : 21.787 Mio.TL Son veri saati : 11:01
Düşük 10.006 08.08.2024 Yüksek 10.088
Açılış: 10.017
33,4951 Değişim: 0,12%
Düşük 33,3869 08.08.2024 Yüksek 33,5516
Açılış: 33,454
36,7661 Değişim: 0,45%
Düşük 36,5755 08.08.2024 Yüksek 36,8279
Açılış: 36,6019
2.582,77 Değişim: 0,76%
Düşük 2.561,83 08.08.2024 Yüksek 2.588,64
Açılış: 2.563,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.