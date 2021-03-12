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Petkim iç piyasaya öncelik vermeyi sürdürecek

12.03.2021 - 17:38
Petkim iç piyasaya öncelik vermeyi sürdürecek | Ekonomi Haberleri

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Mammadov, salgın döneminde Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için iç piyasaya öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, salgında kesintisiz üretim yaptıklarını söyledi.

Hem Petkim hem de STAR Rafineri'nin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Mammadov, iç piyasanın ihtiyacından dolayı üretimi azaltmadıklarını ifade etti.

Petkim'in Türkiye'de 6 binin üzerinde müşterisi olduğunu dile getiren Mammadov, bunların büyük bir kısmının da KOBİ olduğunu belirtti.

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Geçen yıl Petkim'in ihracatının düştüğüne işaret eden Mammadov, "Petkim, her yıl Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' etkinliğinde ilk sırada yer alırdı. Bu sene bunu bilerek kaybettik. Türkiye'nin ihtiyacını daha fazla karşılamak için böyle bir adım attık. İhracatı azalttık ve yerli piyasaya öncelik verdik. Bu dönem devam ettiği sürece de bu bizim politikamız olacak." diye konuştu.

"PETKİM'İN FİYATLARI AVRUPA SATIŞ FİYATLARININ ALTINDA"

Mammadov, son günlerde Petkim'in fiyatlarının yüksek olduğuna dair iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunun doğru olmadığını ifade etti. Dünya genelinde petrokimya fiyatlarında son aylarda ciddi yükselme olduğunu dile getiren Mammadov, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle bizim kontrolümüz dışında. Bunun birkaç nedeni var. Pandemide petrokimya üreten tesislerin önemli bir kısmı çok büyük zararlar yaşadı. Bu nedenle üretimlerini azalttı. Üretimi durduran şirketler oldu. Arz eksikliği meydana geldi. Ayrıca şubatta ABD'de yaşanan hava koşulları nedeniyle birkaç petrokimya tesisi üretimini durdurdu. Bunlardan dolayı petrokimya fiyatları dünya genelinde yükseldi ancak Petkim'in fiyatları Avrupa satış fiyatlarının altında."

Fiyat artışının ne kadar devam edeceğinin bilinmediğini söyleyen Mammadov, olağan dışı fiyat artışlarının kalıcı olamayacağını vurguladı. Petkim olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Mammadov, bunun da devam edeceğini bildirdi.


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