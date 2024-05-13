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Perakende ve ticaret satış hacimleri arttı

13.05.2024 - 10:08 | Son Güncelleme :
Perakende ve ticaret satış hacimleri arttı | Ekonomi Haberleri

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5, perakende satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %19,4 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Mart 2024

 

Ticaret satış hacmi aylık %3,0 arttı, perakende satış hacmi aylık aynı kaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi aylık değişim oranı (%), Mart 2024

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