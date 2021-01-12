Pegasus'un yolcu sayısı yüzde 52 azaldı | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un yolcu sayısı aralık ayında yüzde 61, 2020'nin tamamında ise yüzde 52 azaldı.

Pegasus Hava Taşımacılığı'nın yolcu sayısı aralık ayında yüzde 61, 2020'nin tamamında ise yüzde 52 azaldı. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre aralık ayında 0.95 milyon, 2020'nin tamamında ise 14.71 milyon yolcu taşıdı.

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Doluluk oranı aralık ayında bir önceki yıla göre 13.5 puan düşüşle yüzde 74.1, Ocak-Aralık'ta ise 8.4 puan düşüşle yüzde 80.2 oldu.

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