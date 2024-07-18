Pegasus'tan yurt dışı bilet kampanyası | Ekonomi Haberleri

Pegasus, 10 yıldır uçtuğu bazı yurt dışı hatları için bilet fiyatlarını 10 euroya (+ vergiler) indirdi.

Pegasus hava yolları 10 yıldır uçuş yaptığı bazı yurt dışı hatları için bilet kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatların bilet fiyatı

10 euro + vergiler olarak belirlendi. Kampanya Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için alınan hatlarda geçerli olacak. Pegasus kampanyanın 25.000 koltukla sınırlı olduğunu belirtti.

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