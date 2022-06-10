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Pegasus Hava Yolları’ndan 3 yeni hat

10.06.2022 - 13:26
Pegasus Hava Yolları’ndan 3 yeni hat | Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Nur Sultan’a ve Rize/Artvin Havalimanı’na, Ankara’dan Bükreş’e uçmaya başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Pegasus Hava Yolları; 22 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Nur Sultan’a, 3 Temmuz 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Rize/Artvin Havalimanı’na, 4 Ağustos 2022 itibarıyla ise Ankara’dan Bükreş’e uçmaya başlayacak.

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Misafirlerini 36’sı yurt içinde, 89’i yurt dışında olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştıran havayolu şirketinin yeni hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye flypgs.com internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.


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