Pegasus Hava Yolları’ndan 3 yeni hat | Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Nur Sultan’a ve Rize/Artvin Havalimanı’na, Ankara’dan Bükreş’e uçmaya başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Pegasus Hava Yolları; 22 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Nur Sultan’a, 3 Temmuz 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Rize/Artvin Havalimanı’na, 4 Ağustos 2022 itibarıyla ise Ankara’dan Bükreş’e uçmaya başlayacak.

##$HABER_1474106$##

Misafirlerini 36’sı yurt içinde, 89’i yurt dışında olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştıran havayolu şirketinin yeni hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye flypgs.com internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Etiketler