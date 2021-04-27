Pegasus, Eurobond ihracına çıkıyor | Ekonomi Haberleri

Pegasus, Eurobond ihracına çıkıyor
Pegasus en az 300 milyon dolar tutarında Eurobond ihracına çıkıyor, ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-yüzde 9.5 aralığı olarak belirlendi.
Pegasus dolar cinsi en az 300 milyon dolar tutarında Eurobond ihracına çıkarken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-yüzde 9.5 aralığı olarak belirlendi.
Reuters'in haberine göre; Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta vade ilk 3 yılı geri çağırma opsiyonu olmayan 5 yıl (5NC3) olarak belirlendi.
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İhracın fiyatlamasının bugün tamamlanması bekleniyor. İhracı BofA Securities, Goldman Sachs International yönetiyor.
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