Pegasus, Eurobond ihracına çıkıyor | Ekonomi Haberleri

Pegasus en az 300 milyon dolar tutarında Eurobond ihracına çıkıyor, ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-yüzde 9.5 aralığı olarak belirlendi.

Pegasus dolar cinsi en az 300 milyon dolar tutarında Eurobond ihracına çıkarken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-yüzde 9.5 aralığı olarak belirlendi.

Reuters'in haberine göre; Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta vade ilk 3 yılı geri çağırma opsiyonu olmayan 5 yıl (5NC3) olarak belirlendi.

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İhracın fiyatlamasının bugün tamamlanması bekleniyor. İhracı BofA Securities, Goldman Sachs International yönetiyor.

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