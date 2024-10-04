Paylı satış modeli başlıyor: 1 evi 10 kişi alacak

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Hem ihtiyaç sahiplerinin hem de yatırımcıların konuttan uzaklaştığını gören geliştiriciler yeni model arayışına girdi. Sektörün köklü markalarında Sinpaş çözümü ‘paylı gayrimenkul satışında’ buldu. Bu modelle bir evi birden fazla kişi alacak, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapmanın önü açılacak.

EV SAHİPLİĞİ ORANI DÜŞÜYOR

Sektörde ilk kez uygulanacak modeli tanıtmak için basınla buluşan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Konuta ilgi ve ihtiyaç var ama erişim sorunu yaşıyor. 7-8 yıl önce Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 63’ken bugün yüzde 56 seviyesine geriledi. Son dönemde konut alımının epeyce zorlaştığını görüyoruz. Bu nedenle de yeni bir model hazırladık” dedi.

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Yeni sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle “Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabilirim” diyen küçük yatırımcılara hem de yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını belirten Çelik, modeli şöyle anlattı:

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-“Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek.

-Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde etmeye başlayacak.

-Kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, sözleşme yönetimi ve tahsilat gibi süreçleri uzman emlak gayrimenkul şirketleri tarafından yürütülecek.

-Pay sahipleri, alımlarının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, paylarını diledikleri platformda satışa sunabilecekleri gibi Sinpaş Paylı Gayrimenkul’ün online satış ağı üzerinden de satabilecekler veya ellerindeki payları, Sinpaş’ın belirleyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecekler.

-6 yıl sonunda satılması planlanan bu evlerdeki her bir pay sahibi, satış gelirinden de hissesi oranında pay alacak. Böylece evin değer artışından da kazanç sağlayabilecekler.”

Yeni modelin İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’deki 1200 konutunda geçerli olacağını belirten Çelik, “Bankasız ve faizsiz sunulan bu modelde yüzde 25 peşinat alınacak. 5 milyonluk bir evde 1 pay 500 bin lira olacak. 125 bin lira peşinat karşılığında kalan 375 bin lira 10 taksitle ödenecek” dedi.