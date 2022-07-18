Parite kaybı 2 milyar doları bulacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv sektörünün, 2022 yılı sonundaki parite kaynaklı kaybının 2 milyar doları bulacağı belirtildi. Euro/dolar paritesinin 20 yıl sonra 1,0000 seviyesine kadar gerilemesinin ardından gözler, hammaddesinin büyük çoğunluğunu dolar üzerinden alan ve ihracatının yüzde 65’ini Euro Bölgesi’ne gerçekleştiren otomotiv endüstrisine çevrildi.

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin ilk altı aydaki pariye kaynaklı kaybının 1 milyar doları aştığını belirtti. İkinci altı ayda paritenin bu kadar düşük olabileceğini öngörmediklerini belirten Çelik, yılın ikinci yarısında da 1 milyar dolarlık bir parite kaybının gündemlerinde olacağını kaydetti.

DOLAR KULLANAN ÜLKELER RADARDA

Baran Çelik, “Hammaddesinin büyük çoğunluğunu dolar üzerinden fiyatlayan bir sektör olarak bu durum rekabetçiliğimizi etkiliyor. Avrupa’da rekabet gücümüz azalıyor. Doların güçlenmesi sadece bizim problemimiz değil. Avrupa’ya ihracat yapan hatta Avrupa’da üretim yapan diğer üreticiler de hammaddelerini dolar kaynaklı aldıkları için bundan etkileniyor” dedi. Bugünlerde sektörün yeni pazar arayışlarına ağırlık verdiğini aktaran Çelik, “Özellikle dolar para birimi kullanan ülkelere yönelik çalışmalarımız hızlanıyor. ABD, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde özel heyetlerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Buradaki fuarlara katılıyoruz. Bu noktada oyun yeniden kurgulanıyor” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında otomotiv endüstri ihracatının 2.8 milyar dolarla aylık bazdaki en iyi ihracat rakamına ulaştığını da hatırlatan Çelik, “Pazarda herhangi bir sorun görmüyoruz. Parite kaynaklı kayıp ve onun getirebileceği sorunlar olsa da yıl sonu için koyduğumuz ‘otomotivde 33 milyar dolarlık ihracat’ hedefimizde bir değişikliğe gitmedik. Çip sorunu şu an en önemli sorun gibi gözüküyor ancak orada da yılın özellikle ikinci yarısında biraz daha iyileşme göreceğiz gibi duruyor. Örneğin, haziranda endüstirimizde çip kaynaklı sorunlar daha az yaşandı ” şeklinde konuştu.

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