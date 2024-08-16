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Parası olanlar dikkat! Mevduatın getirisi enflasyonu aştı... 694 bin lira faiz

16.08.2024 - 06:40 | Son Güncelleme :
Parası olanlar dikkat! Mevduatın getirisi enflasyonu aştı... 694 bin lira faiz | Ekonomi Haberleri

Türkiye enflasyonda baz etkisi nedeniyle dezenflasyon sürecine girerken mevduat faizlerindeki sıkı duruş devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam etmesi nedeniyle mevduatta yıllık faiz yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşiyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Türkiye'nin gündemi olan enflasyon ortadan kalkıyor. Baz etkisi nedeniyle artış hızı yavaşlayan ve zirvesinden gerileme gösteren enflasyonda tam istikrar sağlanmasa da gerileyeceğine dair beklentilerde güçlenme oluştu.

Enflasyon sorununun ortadan kalkması için ekonomi yönetimi elinden gelen çabayı harcarken Merkez Bankası da liralaşma stratejisi kapsamında sıkı para politikası duruşunu devam ettiriyor.

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Merkez Bankası politika faizini yeniden yüzde 50 olarak belirledi ve Türk Lirası'nı destekleyici adımlarını attı.

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.89, 3 aya kadar vadede yüzde 58.47, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.88 oldu.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.89'dan faize bağladığı parasından 4154 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 20 bin 770 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 41 bin 540 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 69.41!

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 53.89 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.41 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 694 bin 97 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 642 bin 39 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 61.78 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

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YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Mayıs ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görüldü. Haziran ayında ise üç aylık vadede yüzde 65 faiz verilen yatırımcılar oldu. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uygulanıyordu.

Haziran ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

(Not: Yukarıdaki faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. TCMB, yüksek faiz oranlarını hangi bankanın verdiğini açıklamıyor. Bu nedenle tüm bankalar üzerinden araştırma yaparak en yüksek faizi veren bankayı bulabilirsiniz.)


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