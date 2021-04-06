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Pandemiye rağmen servetlerine servet kattılar

06.04.2021 - 17:46 | Son Güncelleme :
Pandemiye rağmen servetlerine servet kattılar | Ekonomi Haberleri

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl rekor sayıda isim yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un bu yıl 35'inci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre, salgın sürecinde milyarderlerin sayısı 660 kişi artarak 2 bin 755'e yükseldi. Kovid-19 salgınına rağmen milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Milyarderler Listesi'ne bu yıl 493 yeni isim girdi.

Dünyanın en zenginlerinin toplam serveti ise bu yıl 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

LİSTENİN ZİRVESİNDEKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle 4'üncü kez dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos'un serveti Amazon hisselerinin artmasının sonucu geçen yıla kıyasla 64 milyar dolar arttı.

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Geçen yıl listede 31'inci sırada yer alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise 151 milyar dolarlık servetiyle listede 2'nci sıraya yükseldi. Musk, Tesla hisselerindeki yüzde 705'lik yükselişle son bir yılda servetini 126,4 milyar dolar artırdı.

Milyarderler listesinin 3'üncü sırasında ise 150 milyar dolarlık servetiyle Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı.

Bu yıl dünyanın en zengin kadını ise 73,6 milyar dolarlık servetiyle kozmetik devi L’Oréal'ın varisi Fransız Francoise Bettencourt Meyers oldu.

EN ÇOK MİLYARDERE SAHİP ÜLKE ABD

ABD, 724 milyarderle dünyada en çok milyardere sahip ülke olmaya devam etti. ABD'yi 698 milyarderle Çin ve 140 milyarderle Hindistan izledi. Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 421'inci en zengin insanı oldu.

Ülker'i 4.4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim kurulu Başkanı Ferit Şahenk takip etti. Türk milyarderlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.


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