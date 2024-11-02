Palamut bereketi

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İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Erdoğan Kartal’ın Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, bu yıl deniz suyu sıcaklıkları normalin üzerinde seyredince, palamut göçünü tamamlamadı. Bu nedenle bu sezon bol miktarda avlanan ve ağırlığı 1.3 kiloyu bulan palamutta fiyatların geçen seneye kıyasla daha uygun seyrettiğini söyleyen Kartal, “Geçen yıl avlanan palamut sayısı bu yıla kıyasla çok daha azdı.

BALIK BORSASINDA PALAMUT ETKİSİ

Dolayısıyla fiyatı da bu yıla göre daha pahalıydı. Geçen sene adedi 200-250 TL arasında değişen palamut bu yıl 110 liradan başlıyor. İstanbul’dan Karadeniz’e doğru gidildikçe 70 liraya da inebiliyor. En pahalısı ise 175 TL” dedi.

Palamuttaki bolluğun diğer balık çeşitlerindeki fiyat artışlarını da frenlediğine işaret eden Kartal, “Bu yıl bizim borsayı palamut tuttu. Mevcut balık tutma şartlarına bakıldığında, hamsi dışındaki balıkların kilosunun 500 liradan aşağı olmaması beklenir. Palamut bu kadar uygun olmasaydı diğer balık çeşitlerinin fiyatları da 500-600 liradan aşağı olmazdı” ifadelerine yer verdi.

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‘TÜKETİM ÜST SEVİYEDE’

Kartal, bu yılki palamutun geçen yıla göre çok daha iri olduğunu; bu nedenle vatandaşın talebinde de çok ciddi artışlar yaşandığını dile getirdi. “Müthiş bir talep var bu yıl” diyen Kartal, “Evet, Türkiye’de kişi başı balık tüketimi çok yetersiz. Ama bu istatistiği yılın bu dönemi yaparsanız tüketimin ne kadar arttığı görülür. Halihazırda ciddi bir talep artışı var, herkes palamut yiyor. Sadece İstanbul, Karadeniz diye düşünmeyin; Elazığ’a da, Diyarbakır’a da satılıyor şu anda ve tüketimi ülke genelinde üst seviyeye ulaşmış durumda” diye konuştu.

HAMSİ AZ KİLOSU 300-350 TL’YE ÇIKTI

Peki diğer balık çeşitlerinin fiyatları ne durumda?

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu’nun verdiği bilgiye göre, Karadeniz’de balıkçıların ağlarına takılan hamsinin kilosu bu yıl 300-350 lira arasında değişiyor. Mutlu, geçen sene en ucuz balık hamsi olmasına rağmen boylarının küçük olduğuna dikkat çekti. Halihazırda tekir balığı az avlandığından dolayı kilosunun 500 TL olduğunu ancak 20-25 gün sonra avlanan balık sayısındaki artışa göre bu fiyatın da düşebileceği sinyalini veren Mutlu, “Bu yıl istavrit 300-350 TL arasında. Mezgit de talep gören popüler balık çeşitlerimizden artık. Barbun 100 lira, çipura 150, somon 200, çinekop 200-300 liradan satılıyor” diye konuştu.

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İSTANBUL’DA EN UCUZ BALIK 300 TL

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Erdoğan Kartal da geçen yıl en ucuz balığın kilogram fiyatı 150 liradan başlarken, bu yıl palamut hariç 300-750 lira arasında değiştiğini ifade etti. Bu yükselişte temel girdi maliyetlerindeki artışın ve diğer balık türlerindeki azlığın etkili olduğu bilgisini veren Kartal, “Girdiler geçen seneden bu yana en az yüzde 30-40 arttı. Mazot mesela, en büyük girdilerden. Bir de büyük teknelerde en az 30 kişi çalışıyor. Balık tutsanız da tutmasanız da çalışanların masrafı ve ek olarak işçilik giderleri var. Buna ağ fiyatları gibi tüm maliyet kalemlerindeki artışı da ekleniyor. Fakat yine de balık fiyatlarının mevcut seviyesi, beyaz etten daha uygun” değerlendirmesinde bulundu.