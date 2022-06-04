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Pakistan’la ticarette hedef 5 milyar dolar

04.06.2022 - 11:46
Pakistan’la ticarette hedef 5 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Türkiye-Pakistan İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve iş insanları katıldı.

“Türkiye ile Pakistan arasında serbest ticaret anlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Karşılıklı yatırımlarımız istediğimiz seviyede değil. Türkiye’nin Pakistan’daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Türkiye’de toplam 230’un üzerinde Pakistan sermayeli firma bulunmakta. 2000-2020 döneminde Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı 690 milyon dolar civarında.

VİZE SORUNU

Türk müteahhitlik firmaları, Pakistan’da da önemli projeler gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3.5 milyar dolar tutarında 71 proje, firmalarımız tarafından başarıyla tamamlandı. Firmalarımızın yaşadığı sorunları, Türkiye-Pakistan Ticaret Odası Forumu’nda görüşüp, hükümetlerimize sunuyoruz. Kardeşim Profesör Dr. Ömer Bolat ve Amjad Rafi bu sorumluluğu birlikte üstlendiler. Ticarette korumacı politikalardan şikâyetçiyiz. Korumacılığın halkımızı fakirleştireceğini düşünüyoruz. Ülkelerimize güvenen yatırımcılara sahip çıkalım. Vize konusunda da sorunumuz var. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım” dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuşmasında, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1.1 milyar dolar ve yetersiz. Ticaret hacminin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine ulaşması için gereken her şeye sahibiz. Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisi maalesef ticari ilişkilere layıkıyla yansımıyor. Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Şerif, geçmiş dönemde Pakistan’da kendilerine kötü davranılan Türk iş insanlarından da özür diledi.

 


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