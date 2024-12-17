Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 177 milyar dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 15 milyar ABD doları artarak 177,7 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 9,3 milyar ABD doları artarak 162,8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,7 milyar ABD doları artarak 14,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,8 milyar ABD doları artışla 18,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 301 milyon ABD doları artarak 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 933 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar ABD doları artarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,8 milyar ABD doları artışla 8,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 365 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar ABD doları artarak 108,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları artarak 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sının ABD doları, yüzde 33,9’unun euro, yüzde 2,6’sının Türk lirası ve yüzde 4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’inin ABD doları, yüzde 15,7’sinin Euro, yüzde 38,8’inin Türk lirası ve yüzde 4,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 162,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 62,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 14,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 80,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 19,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.