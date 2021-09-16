  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatları 75 doların üzerinde Petrol fiyatları 75 doların üzerinde

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

16.09.2021 - 10:52
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla 130 milyon dolar azalışla 173,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon dolar azalarak 173,3 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla 110 milyon dolar artarak 163,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 240 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, temmuzda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 777 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

##$HABER_1471475$##

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 883 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 3 milyon dolar gerileyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,8 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku da 2,1 milyar doları artışla 9,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla 513 milyon dolar azalışla 6,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 16 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 42,1 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, temmuzda 2020 yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar azalarak 107,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 412 milyon dolar gerileyerek 9,1 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61'i dolar, yüzde 34,9’u avro, yüzde 2,3’ü Türk lirası ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 38,2’si dolar, yüzde 34,5’i avro, yüzde 23,8’i Türk lirası ve yüzde 3,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,7’sini finansal kuruluşlar, yüzde 59,3’ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2’si finansal kuruluşların, yüzde 16,8’i finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: 0,08% Hacim : 6.586 Mio.TL Son veri saati : 14:29
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4714 Değişim: 0,53%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4772
Açılış: 8,4269
9,9899 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0033
Açılış: 9,9725
483,86 Değişim: -0,45%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.