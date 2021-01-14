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Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

14.01.2021 - 11:42
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün Kasım 2020 itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 160,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna kıyasla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18,4 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 136 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 3,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 648 milyon dolar düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların ise uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna göre, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 45 milyon dolar gerileyerek 7,1 milyar dolara indiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 135 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 303 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 41,2 MİLYAR DOLAR

Tahvil hariç özel alacaklılara olan uzun vadeli borçlar, geçen yılın kasım ayında 2019 sonuna göre 17,2 milyar dolar azalarak 108,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç miktarı da 227 milyon dolar gerileyerek 8,2 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,9 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,6'sını dolar, yüzde 33,4'ünü avro, yüzde 2,1'ini Türk lirası ve yüzde 1,9'unu ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1'inin dolar, yüzde 35,3'ünün avro, yüzde 20,6'sının Türk lirası ve yüzde 3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Geçen yılın kasım ayı itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56,7'sini ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 41,2 milyar dolar olduğu gözlendi.


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