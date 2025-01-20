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Özbekistan güçlü büyüdü

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#Özbekistan#Büyüme#Ekonomi
Özbekistan güçlü büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 17:01

Özbekistan ekonomisi geçen yıl yüzde 6,5 büyüme gösterdi.

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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülke ekonomisi 2024'te yüzde 6,5 büyüme kaydederken, enflasyon oranı yüzde 9,8 olarak hesaplandı.

Geçen yıl ülkedeki sanayi üretimi yüzde 6,8, hizmetler sektörü yüzde 12,9, inşaat sektörü yüzde 8,8, yük taşımacılığı yüzde 3,1, yolcu taşımacılığı yüzde 6 ve perakende satışlar yüzde 9,9 artarken, halkın reel gelirleri yüzde 8,1 oranında yükseldi.

Ülkenin 2024'te toplam dış ticaret hacmi 2023'e kıyasla yüzde 3,8 artış gösterirken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 8,4, ithalat hacmi ise yüzde 25,6 arttı.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5 ila 6 büyüyen ülke ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te ise yüzde 6 büyüme göstermişti.

 

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#Özbekistan#Büyüme#Ekonomi

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