Özbekistan’a yatırım atağı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de tarım sektöründe 66 yıllık deneyime sahip HEKTAŞ, yurtdışı yatırım planları kapsamında Özbekistan’da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

HEKTAŞ, Özbekistan’da bitki besleme ve bitki koruma alanında fabrika kuracak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemini şöyle anlattı: “Bulunduğumuz sektörlerde ya lideriz ya da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Son altı yılda inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirerek tarım, gıda ve hayvancılık ekosisteminde portföyümüzü genişlettik. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren şirketlerimizden HEKTAŞ’ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk Devletleri pazarını hedefliyoruz. Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, bu ve benzeri yatırımlarımızla ülkemiz ve üyelerimizin refahı için çalışırken, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte hızla artırmaya, küresel etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.”

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer ise HEKTAŞ’ın üreticisinden tüketicisine dokunan, ekonomiye değer yaratan bir şirket olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

İHRACAT VE ÜRETİM HACMİ BÜYÜYECEK

“HEKTAŞ, son altı yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi yeni alanlara girdi. Böylece mevcut ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün geliştirdi. Gelecek dönemde özellikle yurtdışı pazarlara açılarak, ihracat ve üretim hacimlerimizi de ciddi oranda arttıracağız. Piyasa değeri 70 milyon ABD dolarından yaklaşık bugün itibarıyla 2 milyar ABD dolarına gelen HEKTAŞ’ın, istikrarlı büyümesine devam ederken ihracat alanındaki kârını bu yatırımla çok daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan’da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme (organomineral gübre) kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme (organomineral gübre) kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi ise yüzde 111 oranında artıracağız.”

6 AYDA CİROSU YÜZDE 182 ARTTI

HEKTAŞ, 2022’nin ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 182 oranında arttırarak 2.5 milyar TL seviyesine çıkarttı. Şirket, net kârını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 oranında arttırarak 419 milyon TL seviyesine ulaştırdı. Şirket, 2022’nin ilk 6 ayındaki net kâr ile 2021 yıl sonu net kârını yüzde 29 oranında geçti. 2021 yılsonu net kârı 326 milyon TL iken 2022 ilk 6 ay net kârı 419 milyon TL oldu.

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