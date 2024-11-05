ÖTV’siz araçta limit 2.3 milyon TL oluyor

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Bu kapsamda, 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Önümüzdeki yılın yani 2025 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Yeni oran dikkate alındığında, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye yükselecek. Böylece engellilerin ÖTV ödemeden satın alabileceği sıfır otomobil üst limitinde yeni yıldan itibaren 699 bin TL artış kaydedilmiş olacak.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Bu arada, Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yarısı kadar indirme veya yüzde 50 arttırma yetkisi bulunuyor. Ancak, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da engelliler için belirlenen ÖTV muafiyetli araç üst limitinde bu oranın değişmesi beklenmiyor.

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YÜZDE 90 ŞARTI

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Engelli bireylerin özel durumunu doktor heyetinden alacağı raporla kanıtlaması gerekiyor. Söz konusu bireyler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri her sene başından yeniden belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL’ye, 2024 yılında yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselmişti.

HANGİ ARAÇLAR SATIN ALINABİLİR

ENGELLİLERİN satın alabileceği araçlar için belirlenen ve 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak 2 milyon 290 bin 293 TL’lik üst limit tüm vergiler dahil fiyatları temsil ediyor. Ayrıca, engelli bireyler otomotivde yıllık MTV’den de muaf oluyor. Örneğin; 4 Kasım itibarıyla satış liste fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir otomobil engelli raporuyla 767 bin 652 TL’lik yüzde 80 ÖTV’den ve 3 bin 513 TL’lik MTV’den muaf tutularak 1 milyon 309 bin TL’ye satın alınabiliyor. Yeni limitlerin geçerli olmasına henüz iki aylık bir süre var ancak fiyatlarda çok yüksek artışlar yaşanmaz ise engellilerin satın alabileceği bazı otomatik vitesli otomobiller şöyle:

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- Togg T10X

- Skoda Karoq

- Skoda Octavia

- VW T-Roc

- VW T-Cross

- Peugeot 3008

- Opel Grandland

- Citroen C5 Aircross

- Honda HR-V

-Toyota Corolla

- FIAT Egea

- Renault Austral