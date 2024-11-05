Otomotivde tarihi rekor koşusu... Kampanyaların etkisiyle toplam satışlar 1 milyon 250 bini bulabilir

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TÜRKİYE’de otomobil ve hafif ticari araç satışları sene başında sektör yetkilileri tarafından yapılan tüm tahminleri alt üst ederek tarihi rekora koşuyor. Ekim ayındaki kısmi daralamaya rağmen 10 ayın sonunda 947 bin 166 adede ulaşan otomotiv pazarı, markaların kasım ve aralık ayında devreye alacağı agresif kampanyaların da etkisiyle 1 milyon 240 bin ila 1 milyon 280 bin adet seviyesinde kapanabilir. Hatırlanacak olursa 2023 yılında otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin adetle tarihi rekor kırmıştı.

BİRİKEN TALEP ETKİSİ

Bu sene beklentilerin ötesine geçen araç satışlarının arkasında birçok önemli neden var. Bazıları; pandemiden beri biriken tüketici talebi, fiyat artışı endişesiyle elindeki aracı yenileyenler, konut alamayanın otomobile yönelmesi ve mobilite ihtiyacının artması şeklinde sıralanabilir. Diğer yandan, henüz pazara birkaç yıl önce giren markaların satışları da pazarı büyüterek 1 milyon adedin üzerine çıkaran etkenler arasında. Öyle ki, 10 aylık satışların yüzde 10.59’u 15 yeni markadan geliyor.

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EKİMDE YÜZDE 4 DARALDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) dün açıkladığı verilere göre, ekimde otomotiv pazarı yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8.4 azalarak 75 bin 662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 15.2 artarak 21 bin 612 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 40.1 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ekim 2024 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 oranında azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 0.2 oranında artarak 750 bin 935 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.3 azalarak 196 bin 231 adet olarak gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TOGG AÇIK ARA LİDER

10 ayın sonunda Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil satışları 64 bin 921 adede ulaşırken bu araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 8.6 oldu. Aynı dönemde, benzinli otomobillerin payı yüzde 62.8, hibrit otomobillerin payı yüzde 17’ye ulaştı. Dizel otomobillerin payı ise yüzde 10’a geriledi. Ocak-Ekim 2024 itibarıyla Türkiye’de en çok elektrikli otomobil satan marka 20 bin 140 adetle Togg olurken, Tesla 7 bin 367 adetle ikinci, BMW 6 bin 367 adetle üçüncü, KG Mobility 3 bin 982 adetle dördüncü ve Mercedes-Benz 3 bin 931 adetle beşinci sırada yer aldı.

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SATIŞLARIN % 10.59’U YENİ MARKALARDAN

(Satış adetleri Ocak-Ekim 2024 toplam satışları ifade eder.)

İLK 10 AYDA EN ÇOK OTOMOBİL SATAN 10 MARKA



