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Otomotiv satışları mayısta gaza bastı

03.06.2022 - 08:30
Otomotiv satışları mayısta gaza bastı | Ekonomi Haberleri

Mayıs ayında Türkiye binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.1 artarak 65 bin 167 adet olarak gerçekleşti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu dönemde, otomobil satışları yüzde 20 artarak 51 bin 570 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 15.7 artarak 13 bin 417 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı bu yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan dört aylık dönemde ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 azaldı ve 277 bin 252 adet satışla kapandı.

Aynı dönemde, otomobil pazarı yüzde 13.6 azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.7 azalarak 63 bin 104 adet oldu. Ocak-mayıs döneminde pazarın yüzde 89.4’ünü vergi oranları daha düşük olan A,B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 104 bin 109 adetle yüzde 48.6 pay, B segmenti otomobiller 87 bin 267 adetle yüzde 40.3 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.8 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri yüzde 35 payla Sedan, yüzde 22.2 payla HB gövde tipine sahip otomobiller takip etti.


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