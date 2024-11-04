Otomotiv pazarı Ekim'de daraldı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 azalarak 75.662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %15,2 artarak 21.612 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %40,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %41 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %37,1 arttı.



OCAK-EKİM DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında azalarak 947.166 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %0,2 oranında artarak 750.935 adet, hafif ticari araç pazarı ise %6,3 azalarak 196.231 adet oldu.