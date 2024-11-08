‘Otomotiv markalarıyla temaslarımız sürüyor’

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Bakan Kacır, bakanlığın 2025 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından biri hâline getirmek adına, mevcut üreticilerimizi teşvik etmenin yanında, henüz ülkemizde yatırımı bulunmayan markalarla da temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

YÜKSEK TEKONOLOJİYE 30 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün yapıldı. Bakan Kacır, yaptığı sunumda yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay alanlarında yatırımlara nitelikli destekler sağladıklarını belirterek, 2030 yılına kadar ileri teknoloji alanlarında 30 milyar doların üzerinde yatırım potansiyeli bulunduğunu ve bunun önünü açacaklarını söyledi. 2028’e kadar yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini de belirten Kacır, şöyle konuştu:

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BATARYAYA YATIRIM

“Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından biri yapmak için mevcut üreticilerimizi teşvik etmenin yanında, henüz ülkemizde yatırımı bulunmayan markalarla da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Otomotiv sektörümüzün rekabet gücü için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan belirledik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 Gwh kapasite inşa edeceğiz. Yapay zekanın da gelişimiyle çip teknolojilerinin stratejik önemi artıyor. Çip Çağrısı ile endüstriyel ölçekte çip üretim kapasitesi inşa etmeye yönelik 5 milyar dolar yatırımı harekete geçireceğiz.”