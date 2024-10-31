Otomotiv devinin gelirlerinde büyük düşüş

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Stellanis, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Stellantis'in bu dönemdeki net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 33 milyar avro oldu.

Bu düşüş, daha zayıf sevkiyat hacimleri, fiyatlandırma ve döviz kuru etkilerinden kaynaklandı. Şirketin konsolide sevkiyatları bu dönemde yıllık bazda yüzde 20 geriledi.

Piyasa beklentisi Stellantis'in bu dönemde 31,1 milyar avro net gelir sağlayacağı yönündeydi.

Şirket, bu yıl içinde 20 yeni ürünün tanıtımını tamamlama yolunda ilerlediğini duyurdu.

Stellantis Mali İşler Direktörü (CFO) Doug Ostermann, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bu dönemdeki performansının potansiyelinin altında olmasına rağmen operasyonel sorunlara yönelik kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu belirterek, "Envanterler önemli ölçüde azaltıldı ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolundayız, ayrıca ABD pazar payının istikrar kazandığını görüyoruz. Avrupa'da ise sıkı kalite gereklilikleri, belirli yüksek hacimli ürünlerin başlangıcını geciktirdi. Ancak zorlukların çözümünde kaydedilen ilerlemelerle 2025 ve sonrasına getirilecek olan nesil yeni ürün dalgamızın sağladığı önemli ölçüde genişleyen etki alanından yakında fayda sağlayacağız." ifadelerini kullandı.