×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Otomotiv devi Stellanis'den 4 milyar dolarlık pil fabrikası

Güncelleme Tarihi:

#Stellanis#Pil#Big Para
Otomotiv devi Stellanisden 4 milyar dolarlık pil fabrikası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:19

Stellantis ve Çinli firma CATL 4 milyar dolarlık pil fabrikası planlıyor.

Haberin Devamı

Otomotiv devi Stellantis ve Çinli üretici CATL, Salı günü İspanya'da elektrikli otomobil bataryası üretmek için 4,3 milyar dolarlık bir fabrika kuracaklarını söyledi. Şirketler, Zaragoza kentindeki tesiste 2026 yılı sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyorlar.

AFP'nin haberine göre şirketler, yaptıkları açıklamada, "Avrupa'daki elektrik piyasasının gelişimine ve İspanya ile Avrupa Birliği'ndeki yetkililerin sürekli desteğine bağlı olarak 50 GWh kapasiteye kadar çıkabileceği" ifadelerini kullandı.

İki firma, 2023 yılında Avrupa'da elektrikli araçların üretiminde kullanılacak batarya parçalarını üretmek üzere anlaşma imzaladı.

CATL Genel Müdürü Robin Zeng, 4,1 milyar avroluk anlaşmanın açıklanması öncesinde pazartesi akşamı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre İspanya, 2023 yılında 1,87 milyon otomobil üreterek Avrupa araç üretiminde giderek artan bir rol üstleniyor ve Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi oluyor.

2011 yılında Çin'in doğusundaki Ningde kentinde kurulan CATL, dünyada satılan elektrikli araç akülerinin üçte birinden fazlasını üretiyor. Şirketin Almanya ve Macaristan'da iki fabrikası bulunuyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stellanis#Pil#Big Para

BAKMADAN GEÇME!