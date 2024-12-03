Otomobil satışları Kasım'da arttı

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2024 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Kasım ayına göre %5,3 artarak 121.094 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 artarak 94.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,2 artarak 26.499 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %43,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %46,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %34,7 arttı.



OCAK-KASIM DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 oranında azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %0,5 oranında artarak 845.530 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,4 azalarak 222.730 adet oldu.