OSB'lerin yıldızları belli oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi’nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması 2024 Ödül Töreni’ne katıldı. Üretim ve teknoloji geliştirmede elde edilen büyük kazanımlarla; yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyüme ve kalkınma yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Kacır, şunları söyledi:

İHRACAT ODAKLI ÜRETİM



Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyüme kaydetti. Yıllıklandırılmış millî gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa’da lider üreticiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz.

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REKABETÇİLİK



Sanayinin birçok koluna kritik ara malı tedarik eden demir çelik üretiminde Avrupa’da ilk iki ülke arasında yer alıyoruz. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş paneli üretiminde Avrupa’da lideriz. Küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye; bugün Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla sayıda ürünü en rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir.

PLANLI SANAYİ



Ülkemizin dört bir yanını ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın sigortası, kalkınmamızın teminatı üretim tesisleriyle donatan cefakâr ve fedakâr sanayicilerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum. Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı sunan herkesi her daim baş tacı etmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda sanayicilerimizin ve müteşebbislerimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunuyoruz.

OSB SAYISINDA ARTIŞ



Türk sanayinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizin (OSB) sayısında ve üretim kapasitelerinde son 22 yılda muazzam ilerleme kaydettik. Sayılarını 191’den 363’e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerinde üretimdeki sanayi parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, istihdamı da 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardık. Yalnızca son bir yılda 11 OSB ilan ettik.

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NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ



33 OSB genişleme alanıyla birlikte 10 bin 660 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. Biliyoruz ki, sanayicilerimizin en büyük kaygılarından biri doğru yetkinliklere sahip çalışan temin edebilmek. Bunu aşmak üzere OSB’lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. Ecole 42 yazılım okulları, Millî Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz.

YEŞİL DÖNÜŞÜM



Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim alt yapısını besleyecek programları adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB’lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformuyla 2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız.

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REHBERLİK EDEN BİR YAKLAŞIM



Kamunun, sanayimizin ikiz dönüşümünde yalnızca teşvik eden değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım sergilediği Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını açıkladık. Daha güçlü, tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye tasavvurunda yolculuğumuza eşlik eden siz kıymetli müteşebbislerimizin önünü açacak mevzuat düzenlemelerini de devreye alıyoruz.

OSB YÖNETMELİĞİ



OSB yönetmeliğinde eylül ayında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı değişikliklerle sanayicilerimizin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştıracak, kural bazlı, şeffaf bir yönetişim modeli kurduk. Sanayi alanlarının üretime geçiş öncesi dolaylı yöntemlerle devrini kısıtladık. Yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladık. OSB’lerde yer tahsisleri ile sektör-şehir odaklı teşvik politikalarının uyumlaşmasına yönelik tedbirler aldık. OSB’lerde lojman alanları oluşturulabilmesine ilişkin düzenleme yaptık. Yatırımcıların tahsis başvuruları için her ayın ilk pazartesi günü OSB’lerimizdeki tüm boş sanayi alanlarını çevrim içi ortamda ilan ediyoruz.

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ÖN TAHSİS UYGULAMASI



Yeni kurulan OSB’lerimizin hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyacakları kaynağa ulaşmalarını sağlayacak ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar kapsamında yürütüyoruz. Uygulamanın ilk iki ayında 455 yatırım yeri için 1025 tahsis; 2,1 milyon metrekare alan için 145 ön tahsis başvurusu almış olmamız, yatırımcıların gösterdiği yüksek ilginin ispatı niteliğinde. Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla 94 OSB’de 16,2 milyon metrekare büyüklüğünde bin 115 yatırım yerini tahsis başvurularına açtık. 10 OSB’mizde ise 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açmış olduk. Sanayicilerimizin büyük bir teveccüh gösterdiği uygulamamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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SANAYİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ



Tüm imkânlarımızla sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ödül töreninde teknolojik ve stratejik yatırımlara üç yıllık periyotta 300 milyar lira avantajlı finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının müjdesini vermiştik. Program kapsamında bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı bulan 25 yatırımın işlemlerini tamamladık.

HIT-30:



Temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı ilan etti. Sizlerden beklentimiz bu programların sunduğu fırsatlardan üst düzeyde yararlanmanız. Ülkemizi yeni yüksek teknoloji yatırımları ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Bizim tarafımız bir, hayallerimiz bir, hedefimiz bir, istikametimiz bir ve beraber. Ülkemiz sanayini rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler, ekibimizle birlikte her daim yanınızda, yakınınızdayız.