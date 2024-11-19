Orta gelirli için 10 bin konut hedefi

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Kamu eliyle yapılan sosyal konutlara olan yüksek talep bu alanda ihtiyacın ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Ancak kamunun üretimi tek başına yetmezken, özel sektör de ‘arsa maliyeti yüzünden erişilebilir konut üretemiyoruz’ diyor...

Konut piyasasında yaşanan bu çıkmazı çözmek için son dönemde önemli hamleler yapılıyor. Bundan biri de ‘aşamalı konut modeli’. Dünyada örnekleri olan, Türkiye’de ise Fuzul’ün öncülüğünü yaptığı modelde, tüketici önce konut projesinden arsa payını alıp ödüyor, daha sonra inşaat maliyetini ödeyerek ev sahibi oluyor. İşte bu modelle önümüzdeki 3 yılda 10 bin konut üretimi planlanıyor.

1.3 MİLYAR EURO YATIRIM PLANI

Konut sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, aşamalı konut sahibi olma modelinin beklenen ilgiyi gördüğünü ve hedef büyüttüklerini açıkladı. Akbal, odaklarında erişilebilir konut olduğunu, orta gelirliyi ev sahibi yapmak için birçok proje geliştirdiklerini anlattı.

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Aşamalı modelle son bir yılda 7 farklı projede 2 binden fazla konutun arzını gerçekleştirdiklerini, ayrıca 1300 konutun arsa payının satışını tamamladıklarını ifade eden Akbal, “Hedefimiz 3 yılda 1.3 milyar Euro yatırım yaparak 10 bin konut üretimine başlamak. Başlangıçta 5 yıllık hedefimiz buydu, gelen taleple 3 yıla çektik” dedi.

Daha çok üretim amacıyla modeli sektöre yaymak istediklerine de dikkat çeken Akbal, “Bu kadar konutu tek başımıza üretmek yerine piyasa ile paylaşacağız. Şu anda 10 arsa daha belirledik, önümüzdeki yıl daha fazla projenin eş zamanlı olarak yürütülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu hedef doğrultusunda masayı genişletmemiz, partnerler oluşturmamız gerekiyor. Kendimize özgü bir ekosistem kurarak GYO’ları, geliştiricileri ve proje gayrimenkul fonlarını partner olarak yanımıza almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KONUT FİNANSMAN ŞİRKETİ KURACAK

“Konut geliştirme sistemi aslında temelde bir finansal planlama işi. Konutun finansman sorununu çözemediğimiz sürece bizim vatandaşa konut aldırmamız mümkün değil” diyen Akbal, konut kredisine alternatif oluşturmak üzere bir finansman şirketi kuracaklarını kaydetti ve şu bilgileri paylaştı:

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“Sadece konut finansmanı sağlayacak bir finans şirketi kuruyoruz. Bu sayede konut almak isteyen müşterilerimize finans kaynağı oluşturacağız. Şu an çalıştığımız bazı bankalar var, sadece bize özgü, aşamalı konut mantığını kredilendirecek birtakım işbirliklerimiz bulunuyor.”

Faruk Akbal

YENİ MODEL GELİYOR

TÜKETİCİ EVİ PARÇA PARÇA ALACAK

AŞAMALI evden sonra yeni bir model üzerinde daha çalıştıklarını dile getiren Faruk Akbal, “Dünyada uygulanan bu model şöyle; Tüketici evin belli bir kısmını satın alıyor ve evine yerleşiyor. Mesela yüzde 50’sini aldı, kalan yüzde 50 için kira ödüyor. Belli dönemlerde eline para geçtiğinde, biraz daha pay alarak evin tamamının sahibi oluyor. Aslında evini biriktiriyor. Bu modeli de 2026’da hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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YASTIK ALTI ARSA ÜRETİMİ BEKLİYOR

UYGUN fiyatlı konut üretiminin önündeki en büyük engel, arsa. Sektör temsilcileri arsa bulmanın zorluğundan ve maliyetinin yüksekliğinden şikâyet ederken Akbal, ‘yastık altı arsa’lara dikkat çekti. “Sanılanın aksine boş bekleyen çok fazla arsa varmış” diyen Akbal, şunları söyledi: “Belediyelerin, büyük sanayi kuruluşlarının ve GYO’ların varlıklarında ciddi miktarda arsa mevcut. Mesele arsayı bulmak değil, üretime kazandıracak yöntemler bulmak. Türkiye’de kat karşılığı sistem dışında bir alternatif olmaması maliyetleri artırıp üretimi düşürdü. Üstelik üretilen konutlar ihtiyacı olan kesime hitap etmiyor. Bu nedenle özel sektörün kamu ile güçlü bir işbirliği yapmaya ihtiyacı var.”