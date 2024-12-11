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Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım beklentisi

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#BSH Ev Aletleri#Yatırım#Gelişen Pazarlar Bölgesi
Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 14:41

2020 yılından bu yana Türkiye’den yönetilen ve 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan BSH Ev Aletleri Grubu’nun Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin (REM), büyümesini sürdürdüğü açıklandı. Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlar devam ederken önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım yapılmasının beklendiği belirtildi.

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BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, konu hakkında yaptığı değerlendirmede “130 ülke ile çok geniş bir coğrafyada 4,6 milyarlık büyük bir nüfusu barındıran bölgemizde, 2024 yılında büyümeyi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 13 iştirak, 9 fabrika, güçlü global marka portföyü, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile Gelişen Pazarlar Bölgesi, büyüme potansiyelini 2025 yılında da koruyor” dedi. Sığın, başta Türkiye olmak üzere bölgeye yatırımların devam edeceğine işaret ederek, “Hem Türkiye hem de Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

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#BSH Ev Aletleri#Yatırım#Gelişen Pazarlar Bölgesi

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