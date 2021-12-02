gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık altın yorum

Ons altın fiyatları, geçtiğimiz 1 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın fiyatları 775 lira seviyesinde hareket ediyor. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, "Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, bugünkü işlemlerde 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altın fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair mesajları ana etken olarak görülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen sorularda yaptığı değerlendirmede piyasalar üzerinde etkili olan açıklamalarda bulundu. Başkan Powell yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayında başladıkları tapering’i (varlık alımı azaltımı) birkaç ay önce tamamlamayı düşündüklerini belirterek, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısına dikkat çekti. Powell aynı zamanda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun ‘geçici’ olduğu ifadesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed’in tapering’i planlanandan daha erken bitirmesi, faiz artırım takviminin öne çekilebileceği beklentisini de oluşturacaktır. Bu durumun gerçekleşmesinin dolar endeksini güçlendirmesi, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü etki etmesi beklenebilir. Piyasaların gözü kulağı Fed’in 14-15 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda olacak. Bu tarihe kadar da ABD kanadından gelecek istihdam ve enflasyon verileri önemli olacak.

Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek diğer önemli konu da Omicron varyantı… Ortaya çıkmasıyla piyasalara ‘pandemi’yi yeniden hatırlatan Omicron varyantı ile ilgili haber akışları piyasalar açısından kritik olacak. Hali hazırda kullanılan aşıların Omicron varyantı üzerinde de etkinliğini sürdürdüğüne dair açıklamalar ve yeni varyantın öldürücü ya da bulaşıcı etkisinin zayıf olduğuna yönelik haberler takip edilecek. Olumsuz haber akışları, yatırımcılarda güvenli liman etkisi yarayacağı için altın fiyatları üzerinde sert yukarı yönlü hareketler görülmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları, 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; en yüksek ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.24 oranında düşüşle 1774 dolardan işlem gördü.

Gram altının fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekor seviyesini 793,49 lira seviyesine yükseltirken, yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini görürken; dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralarda yüzde 0,60 oranında yükselişle 775,64 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTINDA GENEL GÖRÜŞÜM AŞAĞI YÖNDE

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Küresel bazda iki önemli başlık var. İlki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden de hızlı bir şekilde sıkılaşmaya gideceğine yönelik mesajlar vermesi. Diğeri ise Omicron varyantı.

Fed uzun süre piyasaları rahatlatmak için ‘’enflasyon geçici’’ ifadelerini kullanmıştı. Biz ise, bu enflasyonun geçici olmadığını ifade etmiştik. Fed Başkanı Powell, bu hafta yaptığı konuşmada enflasyon için artık geçici diyemediklerini ve tahvil alımlarının beklenenden erken bir sürede bitebileceğini açıkladı. Bu durum gelecek yıl için faiz artırım beklentilerini de öne çekecektir. Bu süreçte gelecek olan istihdam ve enflasyon verileri yakın takip edilmelidir. Aynı zamanda 15 Aralık Fed toplantısında üyelerin hem enflasyon hem de faiz konusunda beklentilerini yukarı yönde revize etmesini bekliyorum.

Omicron varyantı konusunda ise, bir belirsizlik söz konusu. Bu yeni varyantın nasıl bir etki yaratacağına dair henüz bilimsel bir netlik bulunmuyor. Kötü diyenler de var, önemli bir etki yaratmayacak diyenler de. Bu belirsizlik de piyasaları rahatsız ediyor. Bu konuya yönelik gelecek açıklamalar piyasalar için kritik olacaktır. Fakat ben önceliğin Fed politikalarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fed’in agresif sıkılaşma politikasına gitmesi tüm piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor ve olmaya devam edecektir. Özellikle yarınki istihdam verileri güçlü gelirse ons altında baskı da artacaktır. Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum.

Teknik olarak; 1770 dolar desteğinde bir kırılma gelirse 1720 dolara doğru satış baskısı görebiliriz. Yukarı hareketlerde ise 1815-1830 dolar seviyesi direnç bölgesi baz alınarak satış fırsatları görebiliriz.

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