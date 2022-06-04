ÖİB’den milyarlık satış | Ekonomi Haberleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), uhdesinde yer alan bazı taşınmazların satışı ile bazılarına ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Plan değişikliği yapılan yerler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Aydın Kuşadası Soğucak’ta bulunan, Kuşadası Milli Parkı’nın hemen yakınındaki, kamuoyunda bilinen adıyla Güzelçamlı Emekli Sandığı Kampı da yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; 50 bin 625 metrekare büyüklüğünde olan ve içinde 21 ev, 3 depo, 1 yemekhane ve bir gazino bulunan kamp alanının imar planı değiştirildi. Yeni planda söz konusu 455 ada 1 parsele ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararı getirildi.

TARLAYA KONUT VE OTEL

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, özelleştirme kapsamında bulunan Denizli Acıpayam Akalan Mahallesi’ndeki toplamı 20 bin metrekareye yaklaşan iki parsel için de plan değişikliği onaylandı. Biri tarla, diğeri pancar kantarı olarak planlarda yer alan iki parsel, yeni planlamayla otogar, ticaret-turizm, konut alanı, trafo, park ve yol oldu. İzmir Seferihisar’da denizkenarı, Galinos Mevkiinde bulunan 17 bin 677 metrekarelik Hazine arsasının planı ise ticaret-turizm, park ve yol olarak değiştirildi. Yine İzmir’de mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş’ye ait olan Arapçiftliği mevkiindeki yaklaşık 75 bin metrekarelik parsel ile BOTAŞ’a kayıtlı aynı ada içinde yer alan 4 numaralı parsel plan değişikliğiyle sanayi tesis alanı yapıldı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Eskişehir Tepebaşı’nda Hazine’ye ait arazide yapılan ve gelişme konut alanı, ticaret konut alanı, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, sağlık, belediye hizmet alanı gibi unsurlar içermesine ilişkin plan değişikliğine ilişkin itirazların reddedilmesi kararı alındı. Yine Adana Karataş İskele Mahallesi’ndeki Hazine taşınmazı üzerinde ticaret-turizm-konut alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğine yönelik itirazlar da kabul edilmedi. Özelleştirme kapsam ve programında yer alan ve yapılan ihale sonucunda Adana Yumurtalık’ta Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde toplam 4 milyon 58 bin metrekare büyüklüğünde 116 parsel ile üzerindeki yapıların 2 milyar 139 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren SASA Polyester’e satışı da onaylandı. Resmi Gazete’de yer alan kararlarla İstanbul Küçükçekmece’de 14 bin metrekarelik arsanın 390 milyon liraya Kiler GYO’ya, Ankara Çankaya Söğütözü’nde 25 bin metrekarelik arsanın 533 milyon liraya Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifi’ne, Mamak’ta 26 bin metrekare arsanın Yükselen Kolej’e; İzmir Çeşme’deki yaklaşık 8 bin metrekarelik arsanın 101 milyon liraya, 6 bin metrekarelik arsanın 71.5 milyon liraya Aleres Elektrik’e satışları da onaylandı.

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