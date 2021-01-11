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Ödemeler dengesi açıklandı

11.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme :
Ödemeler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ödemeler dengesi Kasım 2020'de 4 milyar 63 dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı 2019 yılının kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak, Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

2019'un kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayında 632 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, aynı dönemde 338 milyon dolar düşüşle 835 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
Öte yandan, Ekim 2020 cari işlemler açığı 273 milyon dolardan 340 milyon dolara revize edildi.


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