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Ocakta en çok tahvil kazandırdı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#Finansal Yatırım Araçları#Tahvil
Ocakta en çok tahvil kazandırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 04:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Ocak’a ilişkin açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisi, ocakta en yüksek getiriyi devlet iç borçlanma senetlerinin sağladığını ortaya koydu.

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Buna göre:

 Ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.21 oranlarıyla DİBS’de gerçekleşti.

 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0.35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0.14, Amerikan Doları yüzde 1.47, BIST 100 endeksi yüzde 2.43 ve Euro yüzde 2.57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

 TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.53, külçe altın yüzde 2.01, Amerikan Doları yüzde 3.31, BIST 100 endeksi yüzde 4.26 ve Euro yüzde 4.40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

 BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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 Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

 Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#Finansal Yatırım Araçları#Tahvil

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