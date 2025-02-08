Ocakta en çok tahvil kazandırdı

Haberin Devamı

Buna göre:

Ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.21 oranlarıyla DİBS’de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0.35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0.14, Amerikan Doları yüzde 1.47, BIST 100 endeksi yüzde 2.43 ve Euro yüzde 2.57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.53, külçe altın yüzde 2.01, Amerikan Doları yüzde 3.31, BIST 100 endeksi yüzde 4.26 ve Euro yüzde 4.40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.