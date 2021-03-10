Nükleer enerjide dev adım! | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Rusya Devlet Başkanı Putin'e temel atma törenimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'mize yeni eseri kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Putin'le attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörünün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl dördüncünün temelini atacağız.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları;

* 4 ünite kurulacak. Personelin sağlık güvenliği için tedbirler alınıyor. Biz zamanlamayı tutturmaya önem veriyoruz. enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak. Ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak. Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Sanayi potansiyelini güçlendirecek. Sahadaki personel sayısı 8 bine çıktı. Çoğunluğu Türk vatandaşı. 100'ü aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Mezun sayısı 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Türk nükleer sanayi için yeterli kadro yetiştirmiş olacağız. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız. Çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı müteahhitlik çalışmalarında Türk şirketlerinden de yararlanıyor. Bir kez daha tüm katılımcılar için projenin ne kadar cazip olduğunu gösteriyor. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekliflerinden dolayı şükranlarımı bildirmek istiyorum. Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir.

"TÜRKİYE YAKIN ZAMANDA NÜKLEER TEKNOLOJİLERE ADINI YAZDIRAN ÜLKE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce iki ülkenin bakanları açıklamada bulundu. Rus Bakan, "2010 yılında projenin yeniden çalışması oldu. Nisan 2018'de birinci ünitenin lisansı verildi. Enerji alım satımları ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı. Önemli bir çalışma oldu. Bizim açımızdan. Birçok imkana eriştik. Biz çok çalışma yapıyoruz. Yeni sistemler kuruluyor. Bu yıl içinde artık reaktörün gövdesini montajlayacağız. Türk işyerleri tarafından ilgi ile izlendiğini görüyoruz. Bu şirketler malzeme hizmeti veriyor. 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılıyor. Sayın devlet başkanlarımız önemli bir hususa değineceğim. Akkuyu gezegenimizin en büyük nükleer inşaatıdır. Anlaşmamıza göre personel kazanılmasına devam edilecek. Yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Hep birlikte çalışmalara devam etmek istiyoruz. 3. üniteye başlanması kutlu olsun" dedi.

Bakan Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. 3. reaktör temeli ile bir adım daha hedefimize yaklaştık. Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te enerji üretmeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji öncelikli hedeflerimiz arasında. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda Sıfır emisyon değeri ile elektrik üretecek. Yıllık 128 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz sahada ter dökecek. 4 bin kişiyi istihdam edeceğiz tamamlandığında. Nükleeri sadece elektrik değil, savunma sağlık uzay alanlarındaki başarımızı bir adım daha nükleerle taşıyacağız. Nükleer teknolojiyle 6 milyar dolarlık yerli katkı planlıyoruz. Türkiye yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülke olacak" açıklamasında bulundu.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

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