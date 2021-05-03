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Nisan ayında en çok domatesin fiyatı arttı

03.05.2021 - 09:36
Nisan ayında en çok domatesin fiyatı arttı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Ticaret Odasınca, kentte nisanda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 19,93 ile domates olduğu bildirildi. Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 29,32 ile bezelye oldu.

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), tarafından Nisan 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, geçen ay yüzde 19,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubundan yüzde 15,14 ile gömlek-erkek, yüzde 14,38 ile tayyör ve yüzde 14,14 ile çanta, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,95 ile muz oldu.

BEZELYE YÜZDE 29,32 UCUZLADI

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan bezelye, geçen ay yüzde 29,32 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 25,21 ile salatalık, yüzde 18,93 ile taze fasulye, yüzde 16,55 ile patlıcan ve yüzde 12,52 ile bakla olarak belirlendi.


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