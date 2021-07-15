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New York Fed imalat endeksinde rekor

15.07.2021 - 16:44
New York Fed imalat endeksinde rekor | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 43 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 25,6 puan artarak 43'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden verinin 18 değerini alacağı öngörülüyordu. Endeks, haziranda 17,4 seviyesinde bulunuyordu.

Yeni sipariş endeksi, temmuzda 16,9 puan artarak 33,2 değerine, sevkiyat endeksi 29,6 puan artışla 43,8'e yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 47,7'den 39,5'e düştü.

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PHİLADELPHİA FED İMALAT ENDEKSİ 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 8,8 puan azalarak 21,9'a indi. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, bu dönemde 28 değerini alması öngörülüyordu. Aralık ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen endeks, haziranda 30,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 5 puanlık azalışla 17 değerine inerken, sevkiyat endeksi 3 puan düşerek 24,6'ya geriledi. İstihdam endeksi de 1,5 puan azalarak 29,2'ye düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.


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