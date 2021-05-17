‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › Fitch'ten dijital paralar için 'risk' uyarısı Fitch'ten dijital paralar için 'risk' uyarısı

New York Fed imalat endeksi geriledi

17.05.2021 - 17:41
New York Fed imalat endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

New York Fed'in imalat endeksi, mayısta 24,3 değerine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 2 puan azalarak 24,3'e geriledi. Piyasa beklentilerinden az düşüş kaydeden verinin, 23,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

##$HABER_1469843$##

Endeks, nisanda 26,3 değerine çıkarak Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Yeni sipariş endeksi, mayısta 2 puan artarak 28,9 değerine ve sevkiyat endeksi 4,7 puanlık artışla 29,7'ye yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 39,8'den 36,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 17.05.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,3304 Değişim: 0,22%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3350
Açılış: 8,3117
10,1497 Değişim: 0,40%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1506
Açılış: 10,1096
500,47 Değişim: 0,30%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,60
Açılış: 498,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.