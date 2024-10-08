New York Fed Başkanı'ndan uyarı: Faiz indirimi ilerisi için gösterge olmayabilir

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New York Fed Başkanı John Williams, Financial Times'a yaptığı açıklamada, bankanın yakın zamanda yaptığı yarım puanlık faiz indirimine atıfta bulunarak, "Politika duruşumuzu kısıtlayıcı tutma konusunda çok dikkatli davrandığımızı göz önünde bulundurduğumuzda, bu yeniden ayarlamayı yapmamız mantıklıydı" dedi.

AFP'nin haberine göre Williams "Bunun gelecekte nasıl davranacağımıza dair bir kural olduğunu düşünmüyorum." diyerek faiz indiriminin Fed'in hamlelerinin göstergesi olamayacağının altını çizdi.

New York Başkanı Fed'in bundan sonraki faiz kararlarını, şu ana kadar yapılacak toplantıya kadar elde edilecek verilere dayanarak vereceklerini vurguladı.

"Veriler bize çok iyi hizmet etti" diyen Williams, ekonomik verilerin Eylül ayındaki faiz indirimini güçlü bir şekilde desteklediğini sözlerine ekledi.

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Fed, enflasyonun yüzde iki hedefine doğru ilerlemesiyle birlikte eylül ayının ortasında 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell da büyük bir sürpriz olmazsa faiz oranlarında daha fazla indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Salı günü yayınlanan röportajda Williams şunları söyledi: "Ekonominin zayıflamasını istemiyorum. Ekonomide ve işgücü piyasasında gördüğümüz gücü korumak istiyorum."

Williams son dönemdeki politika ayarlamalarının her iki hedefe de ulaşmasını, yani enflasyonun yüzde 2'ye gerilemesini ve ekonominin büyümeye devam etmesini sağladığını belirtti. ABD'nin enflasyonu kalıcı olarak yüzde 2'ye indirmesi için daha kat etmesi gereken bir mesafe olduğunu da sözlerine ekledi.

Williams şimdilik mal enflasyonunun pandemiden önceki seviyelere geri döndüğünü, ancak konut enflasyonunun daha yavaş düştüğünü söyledi.