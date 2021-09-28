  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • New York borsası düşüşle açıldı
‹ Önceki Haber ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' çağrısı ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' çağrısı Sonraki Haber › OPEC'ten petrol için 2045 tahmini OPEC'ten petrol için 2045 tahmini

New York borsası düşüşle açıldı

28.09.2021 - 17:33
New York borsası düşüşle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalışla 34.766,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 4.413,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 14.812,5 puana düştü. Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün hazirandan bu yana ilk kez yüzde 1,50'nin üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 1,55 seviyelerinde seyretti. Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle teknoloji hisselerinde de düşüş kaydedildi.

Piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrilirken, Powell'ın konuşmasında enflasyon baskılarının beklenenden uzun sürebileceği uyarısında bulunacağı bildirildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD Kongresi'nin üyeleri olası bir hükümet kapanmasını ve iç borçlar nedeniyle temerrüde düşülmesini engellemek için mücadele verirken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı.

Yellen, son mektubunda, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtti.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi Partililer, dün borç limitinin Aralık 2022'ye kadar askıya alınmasını ve hükümetin kapanmasını önlemeyi amaçlayan yasa tasarısını engellemiş, 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin engelini aşmak için gereken 60 oy sağlanamamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8775 Değişim: 0,68%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3778 Değişim: 0,57%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,80 Değişim: -0,28%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.