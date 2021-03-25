‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 yılın en düşüğünde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 yılın en düşüğünde

New York borsası düşüşle açıldı

25.03.2021 - 17:53
New York borsası düşüşle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 32.266,84 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 3.875,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalarak 12.861,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından negatif bir seyir izledi.

Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ekonomi toparlandıkça ve Banka'nın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 684 bine indi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin geçmesi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle başvuruların gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini bildirdi.
Ayrıca, ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğine kaydettiği büyüme performansı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: -1,38% Hacim : 27.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 25.03.2021 Yüksek 1.433
Açılış: 1.417
7,9320 Değişim: 0,14%
Düşük 7,8757 25.03.2021 Yüksek 7,9973
Açılış: 7,921
9,3765 Değişim: -0,09%
Düşük 9,3073 25.03.2021 Yüksek 9,5060
Açılış: 9,3849
442,08 Değişim: 0,06%
Düşük 439,13 25.03.2021 Yüksek 447,85
Açılış: 441,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.