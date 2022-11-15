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‘Net Sıfır’ hedefinin maliyeti 10 milyar dolar

15.11.2022 - 09:37 | Son Güncelleme :
‘Net Sıfır’ hedefinin maliyeti 10 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin bugün Mısır’daki İklim Zirvesi’nde (COP27) tanıtımını yapacağı ‘Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi’ raporu, Türkiye’nin 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşabilmesi için 2020-2030 yılları arasında yapması gereken yatırımları hesapladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; rapor, Türkiye’nin 2050 yılında net sıfır olabilmek için gerçekleştirmesi gereken dönüşümün toplam maliyetinin 2030 yılına kadar enerji, ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektörlerde 101 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir maliyet anlamına geliyor.

2018’İN DE ALTINDA

Türkiye’nin en güncel sera gazı emisyon verisi (2020) kullanılarak çalışılan net sıfır senaryosuna göre, bütün sektörlerde yapılması gereken yatırımlar 171 milyar doları bulurken, aynı yatırımlar özellikle fosil yakıt tüketiminin düşmesi sonucunda 70 milyar dolar kazanç yaratıyor. Fosil yakıtların kullanımındaki düşüş sağlık maliyetlerinde de 42.1 milyar dolar ek bir azalma getiriyor. Bu dönüşüm sayesinde 1 milyar 350 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçiliyor ve Türkiye’nin toplam karbondioksit emisyonları 2030’da 2018 seviyesinin yüzde 32 altına düşüyor.

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Hesaplara göre iklim kriziyle mücadele için gerekli dönüşüm için en önemli sektör olan elektrik sektöründe yapılması gereken yatırım 2030’a kadar 36.5 milyar doları bulurken, kömür ve doğal gaz tüketiminin azalması sayesinde bu maliyet 29 milyara düşüyor.

Geciktikçe maliyet artıyor. Raporun editörü, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ise şunları söyledi: “Türkiye 2053’te net sıfır hedefine ulaşmak istiyorsa şimdiden harekete geçmek zorunda. Geciktikçe bu hesapladığımız maliyet her gün daha da artacak. Sonuç olarak elde ettiğimiz rakam, on yıllık dönüşüm maliyetinin Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geldiğini gösterdi” dedi.


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