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Net döviz pozisyonu açığı azaldı

03.06.2022 - 16:58
Net döviz pozisyonu açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Net döviz pozisyonu açığı 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2022 dönemine göre 5 milyar 466 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık Ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Buna göre Mart 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2022 verilerine göre varlıklar 5 milyar 455 milyon dolar artarken, yükümlülükler 12 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2022 dönemine göre 5 milyar 466 milyon dolar azaldı.

Mart 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 4 milyar 709 milyon dolar, 412 milyon dolar ve 210 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 455 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 206 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 453 milyon dolar ve 741 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 12 milyon dolar azaldı.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2022 dönemine göre 119 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 325 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 884 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 310 milyon dolar arttı.

Mart 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 954 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 81 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 56 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2022 dönemine göre 4 milyar 39 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu.


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