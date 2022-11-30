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'Neler oluyor burada Tim?'

30.11.2022 - 09:24 | Son Güncelleme :
'Neler oluyor burada Tim?' | Ekonomi Haberleri

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, ABD’li teknoloji devi Apple’a savaş açtı. Apple’ın Twitter’ı, uygulama mağazası App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne süren Musk, “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” diye yazdıktan sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek, “Neler oluyor burada?” paylaşımı yaptı.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre;Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, dün gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla ABD’li teknoloji devi Apple’a resmen savaş açtı. Apple’ın Twitter’a reklam vermeyi büyük ölçüde durduğunu iddia eden Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, Twitter’daki reklamlarını büyük ölçüde durdurdu. Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” dedi ve doğrudan Apple’ın CEO’suna seslenerek “Burada neler oluyor? @tim_cook?” diye sordu. Musk’un paylaşımları sadece bununla da sınırlı kalmadı.

YÜZDE 30 VERGİ

Apple’ı suçlayıcı tweet’ler atmaya devam eden Musk, şirketin App Store isimli uygulama mağazasında yapılan satın alma işlemlerinden aldığı her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu iddia etti. Bununla birlikte, Apple’ın ücret de dahil olmak üzere sergilediği fiyat politikalarını eleştirdi. Musk, son olarak sabitlediği bir tweet’te, “Bu, medeniyetin geleceği için verilen savaştır. Eğer Amerika’da bile ifade özgürlüğü kaybedilirse, önümüzde kalan tek şey tiranlıktır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞI IPHONE’U İLE BAŞLATTI

Apple tarafından, Elon Musk’ın iddialarıyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

Karşılık gelmemesi spekülasyonları arttırırken, Elon Musk’un Apple’ı hedef aldığı paylaşımları Apple’ın akıllı telefonu iPhone üzerinden yapması dün sosyal medyanın konuştuğu konuların başında geldi. Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformunda, 3 bin 700 kişinin işine son vermiş ve izlediği şirket politikası markaları rahatsız etmişti. Bu kapsamda, Carlsberg, Pfizer, Mondelez, United Airlines ve General Motors gibi birçok şirket reklam vermeyi durdurmuştu.

SEBEP APPLE’IN KESTİĞİ YÜKSEK FATURA OLABİLİR

APPLE’ın uygulama mağazası App Store, yazılımı iPhone’lara dağıtmanın tek yolu. Twitter uygulaması kaldırılırsa, bu sosyal ağ ana dağıtım platformlarından birini kaybedebilir. Musk’ın açtığı savaşın en büyük sebebi olarak ise Apple’ın herhangi bir dijital ürünün satın alınmasından elde ettiği yüksek gelirler gösteriliyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz uzmanlar Apple’ın, iPhone uygulama üreticilerinin, uygulamaları aracılığıyla satılan herhangi bir dijital ürünün yüzde 15 ila yüzde 30’unu ödemesini şart koştuğunun altını çiziyor. Musk’ın iPhone uygulaması aracılığıyla sunulan ücretli aboneliği Twitter Blue’dan milyarca dolar kazanmayı planladığı biliniyor. Tahminlere göre, Musk Apple’ın bu süreçte alacağı yüksek paydan rahatsız oluyor.


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