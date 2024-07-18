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Ne mühendis ne doktor... İşte en çok eleman aranan sektörler

18.07.2024 - 11:10 | Son Güncelleme :
Ne mühendis ne doktor... İşte en çok eleman aranan sektörler | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 62.685’i (%57,5) erkek, 46.324’ü (%42,5) kadın olmak üzere 109.009 işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör belli oldu.

Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükselmeye devam ediyor. İşsizlik rakamları düşüşe geçerken, üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.

HAZİRAN'DA 109 BİN 9 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 62.685’i (%57,5) erkek, 46.324’ü (%42,5) kadın olmak üzere 109.009 işe yerleştirildi.

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EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ARANIYOR

En fazla iş açığı imalat sanayinde 530 bin 202 kişiyle gerçekleşti. En çok eleman aranan mesleklerin başında Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) yer aldı.


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