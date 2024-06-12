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‘Müşteri eder değeri iyi biliyor’

12.06.2024 - 09:44 | Son Güncelleme :
‘Müşteri eder değeri iyi biliyor’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde 42 ilde 118 mağaza ve 300 bin metrekarenin üzerinde satış alanında perakende hizmeti veren Boyner, bu yıl 40 milyar TL’lik ciro hedefi koydu.

EKONOMİ SERVİSİ

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, şirketin 2023 verileri ve 2024 hedeflerini paylaşmak üzere yaptığı toplantıda Türkiye’nin en büyük ‘startup’ı olduklarını belirterek, 2020’de başladıkları mağazacılık dönüşümünün meyvelerini 2023’te topladıklarını, toplam ciroyu bir önceki yıla göre yüzde 116 büyüttüklerini söyledi. Çamurdan, “Sektör ortalamasının 20 puan üstünde bir büyüme gösterdik. Boyner.com.tr ise 2022’ye göre yüzde 185 oranında büyüdü. 2023 yılında tüm kanallarımızda toplam 40 milyon adet ürün satıldı. Dönüşümle gelen farkı gençler de gördü ve genç müşteri oranımız 2019’a göre 12 puan artarak  yüzde 46’ya ulaştı” dedi.

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MÜŞTERİ DAHA SEÇİCİ

Çamurdan, parasal sıkılaşmanın olduğu bir dönemde büyümenin arkasındaki nedenler sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Bu kariyerimin dört ya da beşinci ekonomik dalgalanma deneyimi. Birtakım önlemler alıyoruz. Böyle zamanlarda müşterinin seçici kriterleri oluyor. Müşteri harcar ama tutumlu harcar. Bütün mesele sizin bu seçici tutuma nasıl hazırlandığınızdır. Biz hem markalarımızdan gelen bilgiler hem de kendi izlenimlerimizle bu döneme iyi hazırlandık. Müşteri endüstri mühendisi olmayabilir, ekonomi de okumamış olabilir ama inanılmaz akıllı alışveriş yapmayı bilir. En iyi eder değeri ve en doğru zamanda ürünü almayı bilir. Taksit konusunda biz zaten iki yıldır taksit sayısını azalttığımız için bundan çok etkilenmedik. Toplam alışverişin yüzde 60’ı taksitli, bunun da yüzde 70-75’i iki-üç taksit.”

 


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