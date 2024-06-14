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Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketi onaylandı

14.06.2024 - 09:53 | Son Güncelleme :
Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketi onaylandı | Ekonomi Haberleri

Tesla CEO'su Elon Musk'un maaşını ve emeklilik haklarını içeren 56 milyar dolarlık bir paket hissedarlar tarafından onaylandı. Musk'ın maaş paketi daha önce bir hakim tarafından iptal edilmişti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Elektrikli araç şirketi Tesla'nın hissedarları, şirketin CEO'su Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı. AFP'deki habere göre Musk, 56 milyar dolar değerindeki maaş paketini onaylama kararlarına ve Tesla'nın ana merkezini Delaware'den Teksas'a taşıma planına atıfta bulunarak "Her iki Tesla hissedar kararı da şu anda büyük farklarla kabul ediliyor!" yazdı.

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Perşembe öğleden sonra oylar açıklandı ve Musk'ın maaş paketinin onaylandığı duyuruldu. 

Tesla, hissedarları Musk'un dev tazminat paketini onaylamaya ikna etmek için kampanya yürüttü. Hissedarlar Mart 2018'de ezici bir çoğunlukla Musk'ın tazminat planını destekledi ancak 2024 Ocak ayında ABD'nin Delaware eyaletinden bir hakim tarafından plan iptal edildi.


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