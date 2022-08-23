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Musk, Twitter'ın ortaklarından Dorsey'e celp gönderdi

23.08.2022 - 09:12
Musk, Twitter'ın ortaklarından Dorsey'e celp gönderdi | Ekonomi Haberleri

Tesla yöneticisi Elon Musk, Twitter’ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey’i, Twitter ile başlayan dava süreci öncesi mahkemeye çağırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; daha önce Twitter’ı almak için girişimlerde bulunan Musk, 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın ama anlaşmasından “Firmanın sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgiyi vermediğini” gerekçe göstererek çekilmeye çalışıyor.

Sosyal medya sitesi ise dünyanın en zengin insanı olan Musk’a, anlaşmadan geri dönmemesi ve şirketi söz verdiği gibi satın alması için dava açtı.

Dava Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde görülecek. Duruşma öncesi taraflar karşılıklı olarak anlaşırsa dava düşebilir.

Twitter, Musk’ın anlaşmada belirttiği gibi hisse başına 54,20 dolar karşılığında satın almayı tamamlamasını umuyor.

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Ancak dava başlamadan önce Musk’ın avukatları, Twitter’ın eski yöneticisi ve kurucu ortağı Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı. Avukatlar, Dorsey’in Musk’ın “sahte hesapların ne kadar fazla olduğuna dair net bilgi paylaşılmadığı” iddiasını desteklemesini umuyor.

Dorsey’in bu konuda belgelerle ve kayıtlarla kanıt da sunması bekleniyor.

Temmuz ayında Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasından çekileceğini açıklamış; Twitter ise Musk’ın Twitter’ın değerini düşürerek daha az fiyat ödemek için “sahte hesapları bahane ettiğini” savunmuştu.

Twitter da Musk ile birlikte şirkete yatırım yapmaya hazırlanan ve Musk’ın çekileceğini açıklamasıyla maddi olarak zor durumda kalan birçok iş insanına mahkeme celbi gönderdi.


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