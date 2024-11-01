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Musk kabineye mi giriyor? 'Harcamaları kısma bakanı' olacak iddiası

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#Elon Musk#Trump#Big Para
Musk kabineye mi giriyor Harcamaları kısma bakanı olacak iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 13:31

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Trump'a olan desteği devam ediyor. Musk'ın Trump'ın seçilmesi durumunda kabineye girme ihtimali konuşuluyor. ABD ise süper zenginlerin daha önce kamu görevine bulunmasına hiç yabancı değil.

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ABD seçimleri öncesi dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Cumhuriyetçi Parti adayı eski başkan Donald Trump'a desteği tüm hızıyla sürüyor. Ünlü milyarder başkan adayının mitinglerine katılıp halka oy verme çağrısı yaparken Trump'a oy verenlere çekilişle 1 milyon dolar verme gibi vaatleri de yarışı kızıştıran hamlelerden.

El Cezire'nin haberine göre Trump'ın Musk'ı "harcamaları kısma bakanı" olarak düşündüğünü söylemesinin ardından Musk'ın kabineye girmek için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Musk da geçtiğimiz haftasonu hükümet harcamalarında büyük kesintiler çağrısında bulunmuştu. Trump'ın Pazar günü Madison Square Garden'daki mitinginde, Tesla CEO'su ve SpaceX CEO'su olan Musk, federal bütçenin en az 2 trilyon dolar azaltılabileceğini söyledi. Musk, "Paranız boşa gidiyor ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı bunu düzeltecek. Hükümeti sırtınızdan ve cebinizden indireceğiz." diye ekledi.

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ABD'de daha önce milyarderlerin kabineye girmesine ve diğer kamu görevlerinde bulunmasına yabancı değil. Kendisi de emlak sektörü sayesinde milyarder bir iş adamı olan Trump, siyasete atılarak 2016 yılında 45. ABD Başkanı olarak seçimi kazanmıştı. Trump, Musk gibi daha önce kamu görevinde bulunmamış iş insanları ve CEO'ları kabineye sokmuştu. Bunlar arasında Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, milyarder hayırsever Betsy DeVos ve World Wrestling Entertainment'ın eski CEO'su Linda McMahon da vardı.

Merhum Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'den Illinois Valisi JB Pritzke'a kadar süper zenginler uzun zamandır Washington, DC'de ve ABD eyalet başkentlerinde çeşitli kamu görevlerinde bulundu.

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#Elon Musk#Trump#Big Para

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